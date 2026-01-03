Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя ответственность ради мира на Украине

Фото: depositphotos/flogeljiri

Украинский конфликт рискует выйти за рамки региона, однако Анкара готова взять на себя ответственность за содействие его завершению. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии в Стамбуле, посвященном экспортным показателям за 2025 год.

"Еще одним конфликтом, который оставил свой след в прошлом году, стал конфликт между Россией и Украиной <...>. Мы искренне надеемся, что эта война закончится справедливым и устойчивым миром", – цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Эрдоган уточнил, что Анкара готова взять на себя любую ответственность, чтобы открыть путь к миру. Он счел естественным то, что между государствами возникают разногласия, однако приоритетным способом их решения, по его мнению, являются переговоры и дипломатия.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что мир на Украине "уже не за горами". Он уточнил, что эта фраза означает ближайшие недели, а не месяцы и годы.

При этом американский лидер Дональд Трамп сказал, что верит в стремление Владимира Путина завершить украинский конфликт.