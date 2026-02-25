Форма поиска по сайту

Новости

25 февраля, 15:30

Общество
Синоптик Шувалов: вероятность жаркого лета в Москве оценивается в 40%

Синоптик оценил вероятность жаркого лета в Москве в 2026 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вероятность того, что лето 2026 года в столице будет жарким, оценивается в 40%. Об этом Москве 24 заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Опираясь на фактические данные, я бы оценил вероятность так: 40% – жаркое лето, 30% – нормальное лето, 30% – чуть прохладнее нормы. Что касается общего тренда на потепление: да, оно продолжается", – сказал специалист.

По его прогнозам, к широте Москвы будет приближаться лесостепь с юга. Пустыни из Калмыкии начнут распространяться на Ставрополье, Волгоградскую область и другие регионы. До конца столетия среднегодовая температура, по наиболее вероятным сценариям, увеличится на 2–2,5 градуса.

"Но до Майами нам пока далеко. Скорее климат Москвы будет приближаться к тому, что сейчас в Воронеже или Ростове-на-Дону. Согласно данным за 2025 год, среднегодовая температура в Москве составляет 8,6 градуса", – отметил Шувалов.

Он также сослался на данные по средней температуре летних месяцев в столице за периоды 1961–1990 и 1991–2020 годов. С его слов, прирост есть, но не такой значительный, как зимой. Если январь от 30-летия к 30-летию добавил практически 3 градуса, то летние месяцы – около 1–1,5 градуса, пояснил эксперт.

"Однако важно понимать: грядущее лето вовсе не обязательно будет аномально жарким. Долгосрочные прогнозы – вещь крайне неопределенная и носит только вероятностный характер. Утверждать с уверенностью, что нас ждет аномальная жара, – значит рисковать ошибиться, как это случилось со многими прогнозистами прошлым летом", – уточнил синоптик.

Помимо глобального тренда на повышение температуры, есть также межгодовая изменчивость. В зависимости от характера атмосферных процессов лето может быть жарким полмесяца, а затем наступит холодный период, подчеркнул Шувалов.

"Глобальная тенденция заметна только на довольно длинных рядах наблюдений – порядка 20–30 лет. А межгодовую изменчивость никто не отменял. Поэтому сейчас говорить с уверенностью об аномально жарком лете очень рискованно", – заключил он.

Ранее ученый Вадим Марьинский сообщил, что снежная зима в Москве может привести к нашествию насекомых весной, поскольку снег является хорошим теплоизолятором. Чем он глубже, тем выше температура и меньше диапазон температурных колебаний, объяснил он.

2025 год в Москве стал самым жарким за всю историю наблюдений

