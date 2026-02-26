Мошенники взломали аккаунт блогера Алексея Жидковского

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Аккаунт российского блогера Алексея Жидковского в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) взломали мошенники. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Жидковский попросил своих подписчиков не участвовать ни в каких розыгрышах, которые могут появиться на его странице в той соцсети, а также не отправлять никуда деньги. Блогер планирует разобраться с произошедшим.

"Завтра (27 февраля. – Прим. ред.) утро начнем с прокуратуры походу", – добавил Жидковский.

Ранее мошенники взломали страницу телеведущей Ольги Бузовой в Instagram. Она заявляла, что все публикации в ее профиле размещают аферисты.

Спустя время певице удалось вернуть свой аккаунт. Бузова подчеркивала, что она никогда не организует розыгрыши через социальные сети, поэтому любые просьбы о финансовых переводах являются мошенническими. Она также указала, что этот инцидент ощущался так, будто у нее "украли личность".

