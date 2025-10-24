Команда блогера Ивлеевой ответила на скандал со взломом аккаунтов звезд

Фото: телеграм-канал "ивлеева.com в горле"

Команда блогера Насти Ивлеевой ответила на выпады на фоне скандала со взломом аккаунтов звезд в социальных сетях.

После того как в ее телеграм-канале появился пост про теорию заговора, на ситуацию среагировали блогеры Ида Галич и Ксения Бородина, ставшие жертвами мошенников.

"Приятно, что нас читают уважаемые блогеры. И даже выдают чуть более осмысленные ответы, чем эмоциональные реакции на взломы своих аккаунтов. Мы (редакция) лишь показали разные точки зрения на ситуацию. Пытаемся в журналистику. Очевидно, что это редакционный контент", – отметили в команде Ивлеевой.

Там также подчеркнули, что подобные версии появлялись и в других блогах. В частности, канал "Антиглянец" также выдвигал конспирологические идеи, однако не подвергался подобной критике. Команда Ивлеевой объяснила это дружбой с администраторами канала.

"Конечно, у него же всего 10 тысяч подписчиков, а "Антиглянец" может не позвать на свой следующий ДР. Правильно, поэтому нужно вспомнить Настю, которая вас вообще не трогала", – говорится в сообщении.

Там предложили блогерам "напрыгнуть" на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, которая также делилась предположениями о взломах.

Также Бородина в своем телеграм-канале подчеркнула, что чудом вернула свой аккаунт, после чего на нее обрушилась новая волна хейта. Люди требовали вернуть деньги и обвиняли в заговоре с мошенниками.

"Настя, ты там куриным пометом надышалась? <…> Мы и так устали доказывать народу, что мы пострадавшая сторона, а нас гнобят ежедневно! Так ты решила масла в огонь подлить?" – написала блогер.

В свою очередь, Галич заявила, что сначала некоторые личности выдумали теорию заговора о взломах, а потом другие ее поддержали.

"И вот результат. Кормящая мать не спит несколько дней из-за обвинений, бездетной женщине за 30 приписали бесплодие и усыновление ребенка, а у другой оплодотворили несовершеннолетнюю дочь. И все верят, что все жертвы взломов добровольно продали свои аккаунты мошенникам", – отмечается в материале.

При этом сперва блогеров обвиняли, что они недостаточно громко кричат о взломах, а затем обвинили в мошенничестве.

Российские звезды ранее заявили о массовых взломах своих аккаунтов в соцсетях. В частности, контроль над личными страницами потеряли блогеры Оксана Самойлова и Дима Масленников, телеведущая и певица Ольга Бузова, а также Бородина и Галич.

По словам Бузовой, все фото и видео в ее профиле размещали мошенники. Певица призывала поклонников не переходить ни по каким ссылкам. Позже она заявила, что хочет подать заявление в соответствующие инстанции из-за взлома ее аккаунта.

Бородина также обратилась к подписчикам с просьбой не доверять распространяемой через взломанный профиль информации, включая ложные сведения о ее беременности. Самойлова заявляла, что потеряла контроль над страницей с 17 миллионами подписчиков. Там стали публиковаться якобы актуальные новости о ее личной жизни, которые она назвала "нелепыми".

Блогер и телеведущая Виктория Боня также заявляла о хакерской атаке на ее аккаунт. Блогер отметила важность сложных паролей и призналась, что сама использует много пунктуационных знаков.