В соцсетях блогера Митрошиной появилась информация о новом марафоне

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Саша Митрошина, амбассадор дисциплины

В соцсетях блогера Александры Митрошиной, которая находится под домашним арестом по делу об отмывании денежных средств, появилось объявление о новом курсе.

В Instagram (принадлежит Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России) Митрошина написала, что работала над этим проектом на протяжении последних недель, консультировалась с экспертами и думала о подписчиках.

"Это не просто проект – это возможность получить то, что реально поможет вам. Я вложила в этот проект частичку души, и уверена, что вы это почувствуете", – говорится в публикации.

При этом пост поддержали поклонники и звездные друзья Митрошиной. Кроме того, ссылки на новый курс были опубликованы в ее личном блоге. Тем не менее многие пользователи заподозрили, что страница девушки была взломана.

Позже информацию о взломе подтвердил муж Митрошиной Тимур Кошкаров. Он выложил ролик в своем блоге, в котором заверил, что его супруга соблюдает судебный запрет на использование средств связи.

"Я вас очень прошу, не ведитесь на этот фейк. И сейчас мы делаем все возможное, чтобы восстановить аккаунт и предоставляем информацию следственным органам", – обратился Кошкаров к подписчикам.

Митрошину задержали в марте. По версии следствия, она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей и легализовала эти средства, купив недвижимость в столице.

Блогеру грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Чертановский суд Москвы избрал Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, а также вступать в контакт с фигурантами дела и иными лицами, кроме близких родственников.

Позже меру пресечения продлили и признали законной, несмотря на то, что защита Митрошиной пыталась обжаловать это решение. Адвокат просил суд избрать для блогера запрет определенных действий, так как из-за ограничений она не может вести предпринимательскую деятельность.