Брат Блиновской рассказал, что блогер ему вернула долг в размере 19 рублей

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Елена Блиновская вернула своем брату Александру Останину долг в размере 19 рублей, которые заняла у него в детстве. Об этом Останин заявил телеграм-каналу SHOT.

Он рассказал, что до задержания блогера из-за уклонения от уплаты налогов у него были в общей сумме 9 миллионов рублей наличными и на банковских счетах. Кроме того, в его собственности находились две квартиры, в одной из которых в настоящий момент проживают его дети.

Из-за уголовного дела сестры все имущество Останина было арестовано. Мужчина обратил внимание, что сестра никогда не давала ему денег и лишь один раз она перевела 19 рублей.

При этом он выразил недоумение по поводу возможного изъятия недвижимости, поскольку та была куплена еще до того, как Блиновская запустила свой первый марафон. По словам Останина, правоохранители хотят изъять и ту квартиру, где он вместе с Блиновской проживал с родителями в детстве.

Также мужчина отметил, что поддерживает общение с сестрой по переписке.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи предполагали, что она уменьшила сумму своего заработка для уклонения от уплаты налогов. Для этого Блиновская воспользовалась 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями.

В начале марта текущего года суд приговорил блогера к 5 годам колонии общего режима по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей. При этом ее освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов по причине истечения срока давности.

С Блиновской взыскали штраф в размере 1 миллиона рублей и запретили заниматься предпринимательской деятельностью в течение 4 лет. Все имущество блогера и ее супруга было обращено в доход государства. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей.

Блиновская отбыла из назначенного ей срока уже около 2 лет. По мнению юриста Александра Хаминского, блогер может рассчитывать на УДО только через 6 месяцев.