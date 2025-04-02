Представитель адвоката Блиновской опроверг информацию об отправке блогера на СВО

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Николай Новиков, представляющий адвоката Наталью Сальникову, которая отстаивала в суде интересы Елены Блиновской, опроверг слухи о том, что блогер планирует в скором времени поехать в зону СВО. Об этом он сообщил в разговоре с телеграм-каналом "Звездач".

Информация о том, что Блиновская вместо колонии поедет в зону спецоперации, появилась 1 апреля сразу в нескольких СМИ. Однако Новиков назвал соответствующие сведения фейком.

Блогер была задержана в апреле 2023 года. По версии следствия, она уменьшила сумму своего заработка для уклонения от уплаты налогов. Для этого Блиновская воспользовалась 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями.

В начале марта суд приговорил блогера к 5 годам колонии общего режима по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей. При этом ее освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов по причине истечения срока давности.

Кроме того, с Блиновской взыскали штраф в размере 1 миллиона рублей и запретили заниматься предпринимательской деятельностью в течение 4 лет. Все имущество блогера и ее супруга было обращено в доход государства. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей.

Блиновская отбыла из назначенного ей срока уже около 2 лет. По мнению юриста Александра Хаминского, блогер может рассчитывать на УДО только через 6 месяцев.

