Елена Блиновская восприняла свой приговор "без слез"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Елена Блиновская спокойно восприняла вынесенный ей приговор, не проронив слез, передает РИА Новости.

Она выслушала вердикт судьи стоя. Более того, блогер его никак не прокомментировала и не выказала никакой реакции.

При этом оглашение заняло 15 минут, так как перечисление имущества ее семьи, которое взыскали в доход государства, заняло долгое время.

Приговор по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей был вынесен в Савеловском суде Москвы 3 марта. По решению инстанции Блиновская проведет 5 лет в колонии общего режима. Однако ее освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов из-за истечения срока давности.

Тем не менее блогер не получила отсрочку наказания, о которой просила ранее. Она объясняла свою просьбу тем, что ее дочери еще нет пяти лет, средние дети ходят в среднюю школу, а старший ребенок учится в девятом классе. Однако, по решению суда, до вступления приговора в законную силу Блиновская будет находиться в СИЗО.

Также суд предписал ей выплатить миллион рублей в качестве штрафа и наложил запрет на осуществление предпринимательской деятельности на 4 года. В число обращенного в доход государства имущества попали земельные участки в Подмосковье, Москве и Крыму, деньги на счетах, машино-места и так далее.

Вместе с тем с блогера взыскали свыше 587 миллионов рублей. Изначально иск подавался на более чем 918 миллионов рублей, но после гособвинение уточнило, что сумма уменьшилась до 587 миллионов 619 тысяч рублей по причине частичного погашения доначисленного налога.

При этом гособвинение требовало приговорить Блиновскую к 6 годам колонии общего режима, а также назначить ей штраф в размере 1,5 миллиона рублей и полностью ограничить ее в коммерческой деятельности на 5 лет. Кроме того, прокурор требовал изъять имущество блогера и ее супруга.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по обвинению в снижении доходов для уклонения от уплаты налогов. Она использовала 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателя.

Свою вину блогер признала, как и сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. По ее словам, она была дезинформирована с самого начала, указав, что речь шла о меньшей сумме недоимки.

Спустя время Блиновская была признана банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.