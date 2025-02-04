Суд признал законным решение о банкротстве блогера Блиновской

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о признании банкротом блогера Елены Блиновской, передает РИА Новости, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Таким образом, без изменения было оставлено соответствующее решение первой инстанции.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

В январе столичный суд продлил арест блогера до 2 мая. Также она полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Блогер заявила, что команда изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки.