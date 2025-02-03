Верховный суд отказал Блиновской в снижении задолженности по налогам, пени и штрафу

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Верховный суд РФ отказал блогеру Елене Блиновской в снижении суммы задолженности по налогам, пени и штрафу. На данный момент после частичного погашения она составляет более 1,2 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В материалах говорится, что Блиновская просила суд верно рассчитать недоимку по НДС и НДФЛ, а также применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

В январе столичный суд продлил арест блогера до 2 мая. Также она полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Блогер заявила, что ее команда изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки.