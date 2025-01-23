Арест на активы по делу Блиновской продлен до мая

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Савеловский суд Москвы продлил арест на расчетные счета юридических лиц, которые принадлежат родственникам блогера Елены Блиновской, до 2 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что счета относятся к родителям и брату женщины. Так, арестованы активы компаний "Сады Адыгеи", "Нембус", "Рыбная история", "Подари мечту", "Аквакультура", "Дог Осьминог", "Океан молодости", "Алмаз", "ГУФО", "Праймфуд" и "Оливия Групп".

Также в суде рассказали, что 13 февраля при процессе прения сторон гособвинение запросит срок для Блиновской.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

В январе столичный суд продлил арест блогера до 2 мая. Также она полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Блогер заявила, что ее команда изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки.