РИА Новости: ФНС прекратила взыскание с Блиновской более 1,1 млрд руб по налогам

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Федеральная налоговая служба (ФНС) России прекратила исполнительное производство о взыскании с блогера Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам, сообщает РИА Новости.

Размер средств, которые планировалось взыскать с Блиновской, составлял 1 168 855 426 рублей. Однако, как указано в документах, на которые ссылается агентство, в конце ноября 2024 года после объявления блогера банкротом было вынесено решение о прекращении взыскания по пункту 7 части 1 статьи 47 закона "Об исполнительном производстве".

При этом в настоящий момент органы продолжают взыскивать задолженность с Блиновской в размере 2,5 тысячи рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

