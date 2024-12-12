Блиновская просит Верховный суд РФ о снижении налогов, пени и штрафа

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Елена Блиновская направила прошение Верховному суду России о возвращении на новое рассмотрение в столичный Арбитражный суд ее иска к ИФНС России по Москве о снижении налогов, пени и штрафа. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает ТАСС.

"По налоговому спору Блиновской Елены Олеговны в Верховный суд Российской Федерации подана кассационная жалоба", – указано в документах.

Блогер просит Верховный суд отправить материалы дела по налоговому спору на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы и "верно рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства". Общая сумма налогов, пени и штрафов после погашения части из них составляет более 1,2 миллиарда рублей.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Следователи утверждают, что она снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Для этого блогер использовала 18 организаций и трех ИП.

Весной текущего года Блиновской и ее супругу Алексею предъявили обвинение в окончательной редакции в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Блогер будет находиться в СИЗО до 2 февраля 2025 года.