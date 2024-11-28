Сотрудников Блиновской заставляли открывать ИП под угрозой увольнения

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Свидетель по делу блогера Елены Блиновской Татьяна Остапишина сообщила, что подруга и деловой партнер Блиновской Лилия Орленко просила сотрудников оформлять ИП, чтобы дробить бизнес по продаже марафонов. Об этом передает РИА Новости из зала Савеловского суда столицы.

В ходе выступления по видеосвязи из ярославского суда, Остапишина заявила, что работала куратором марафонов, а Орленко, занимавшаяся их организацией, попросила ее оформить юрлицо для получения туда денег от продаж. Женщина объяснила, что все документы подготовила бухгалтерия блогера, им же она передала электронную цифровую подпись, логины и пароли от счетов.

В то же время отказаться от предложения Орленко Остапишина не могла из-за угрозы увольнения. По ее словам, у нее было двое маленьких детей и отказываться от работы она не хотела. Свидетельница уточнила, что ее коллегу, отказавшейся оформить ИП, уволили.

До этого Остапишина объяснила, что в качестве куратора должна была проверять задания участников и оказывать им поддержку. Затем, с ее слов, она начала контролировать других наставников, получая при этом порядка 200 тысяч рублей в месяц.

Между тем Орленко сказала, что ее зарплата увеличивалась в зависимости от финансового роста компании Блиновской. Со временем сумма с 200 тысяч рублей в месяц выросла до 4 миллионов.

Блогера задержали в апреле прошлого года. Следователи утверждают, что Блиновская снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех ИП.

Весной этого года Блиновской и ее супругу Алексею предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Блогер будет находиться в СИЗО до 2 февраля 2025 года.

Общий долг Блиновской перед государством составляет более 1,1 миллиарда. Она уже выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере более 320 миллионов рублей. Спустя время Блиновскую признали банкротом по ее желанию.