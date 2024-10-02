Адвокат Блиновской заявил о выплате более 320 млн рублей из задолженности по налогам

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Блогер Елена Блиновская из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Об этом ТАСС рассказал один из ее адвокатов Иван Морозов.

Теперь, по его словам, Блиновская начала гасить задолженность по НДС. Как утверждает Морозов, после погашения остатка основного долга – недоимки по НДС в размере 587 665 000 рублей – останется оплатить штраф, который на данный момент составляет 221 миллион рублей и пени в размере 340 миллионов рублей.

Ранее суд разрешил блогеру продать квартиру за 70 миллионов рублей для погашения долга и продать еще одну недвижимость. Все деньги от сделок пойдут на уплату долга.

Дело Блиновской было зарегистрировано судом 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину Блиновская признала. Блогер будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

