Дело блогера Блиновской поступило в Савеловский суд Москвы

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Савеловский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской, сообщает ТАСС.

Дата первого заседания пока не назначена. Несколько дней назад прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера.

Блиновская обвиняется по статьям УК РФ "Уклонение физического лица от уплаты налогов", "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем", "Неправомерный оборот средств платежей".

По версии следствия, блогер, являясь ИП, при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ИП превысил 150 миллионов рублей. Это привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. В период с 2019 по 2021 год Блиновская обеспечила поступление денег от предпринимательской деятельности на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций, ИП.

В результате она снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставила в налоговую декларации с ложными сведениями, уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 миллиона рублей.

Помимо этого, Блиновские легализовали более 716 миллионов рублей путем совершения ряда финансовых операций, замаскировав таким образом их связь с преступным источником прохождения. Также блогер, действуя группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, без ведома гендиректоров двух компаний использовала электронные ключи от систем "Клиент-Банк" этих организаций для перевода денег с их счетов, указали в ведомстве.

На имущество Блиновской и ее родственников общей стоимостью более 650,5 миллиона рублей наложен арест. Блиновская находится под стражей.

Адвокат блогера Булат Солтаханов заявил, что срок давности по вменяемой статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере истек 15 июля. В связи с этим он сказал, что Блиновскую должны освободить от уголовной ответственности по данной статье. Правозащитник уточнил, что решение может вынести как следователь, так и суд, когда будет рассматривать дело.

Кроме того, дело, возбужденное против Алексея Блиновского, выделено в отдельное производство из-за того, что ранее его объявили в федеральный розыск. Причиной этого стала неявка к следователю. Сейчас мужчина находится в зоне проведения спецоперации.