24 июля, 21:30Происшествия
"Безопасный город": суд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа
Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО – Мосгорсуд продлил ей арест до 19 августа. При этом защита Блиновской заявила, что блогер может избежать уголовного преследования по обвинению в неуплате налогов, если погасит долг до суда.
Блогера задержали в апреле 2023 года: она проходит по делу об уклонении от уплаты 918 миллионов рублей налогов и отмывании денег. До января 2024 года Блиновская находилась под домашним арестом. Подробнее – в программе "Безопасный город".
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