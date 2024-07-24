Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": суд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

"Безопасный город": суд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

Новости часа: экспозиция "Город будущего" покажет, какой станет Москва в 2030 году

Мосгорсуд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

"Безопасный город": блогер Поляков признан виновным в убийстве сожительницы

Столичный суд отправил под домашний арест владельца киоска, где люди отравились шаурмой

Столичный суд приговорил к 13 годам колонии музыканта из США Лика за сбыт наркотиков

СК потребовал арестовать экс-главу столичного департамента культуры Кибовского

"Безопасный город": сбившему пожилую женщину самокатчику вынесен приговор

Суд вынес приговор водителю электросамоката, который сбил пожилую женщину

В Москве впервые конфисковали самокат у виновника ДТП

Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО – Мосгорсуд продлил ей арест до 19 августа. При этом защита Блиновской заявила, что блогер может избежать уголовного преследования по обвинению в неуплате налогов, если погасит долг до суда.

Блогера задержали в апреле 2023 года: она проходит по делу об уклонении от уплаты 918 миллионов рублей налогов и отмывании денег. До января 2024 года Блиновская находилась под домашним арестом. Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
судыпроисшествиявидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика