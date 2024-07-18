ФНС может подключиться к выявлению незаконного общепита

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Роспотребнадзор будет оперативно получать от ФНС сведения, по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек. Минфин направил в правительство соответствующие поправки в законодательство, сообщает газета "Известия".

Как отметили в пресс-службе Минфина, данная мера позволит предотвратить нарушения, связанные с началом деятельности организаций. Сейчас компании обязаны самостоятельно уведомлять о начале своей работы.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов назвал внедрение прослеживаемости для быстрого реагирования позитивным трендом.

"Важно, чтобы уровень цифровизации всех ведомств при этом был высоким для моментального реагирования. Кроме того, необходимо внедрение на пищевых предприятиях принципов ХАССП, то есть взять под контроль все критические контрольные точки, на которых нарушения технологических и санитарных норм могут привести к последствиям для безопасности изготавливаемого пищевого продукта", – добавил он.

Как считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, инициатива позволит повысить прозрачность в сегменте производителей и поставщиков пищевых продуктов. Также это может способствовать повышению ответственности участников рынка за качество выпускаемой и реализуемой продукции.

При этом, по словам главы "Общественной потребительской инициативы" Олега Павлова, предприниматели, которые не пробивают чеки, с большой долей вероятности будут оставаться в "серой" зоне вплоть до возникновения инцидентов с их продукцией. Именно поэтому необходимо продолжать работу по обелению сферы общепита.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор начал цифровое расследование после массового отравления шаурмой в Москве в одном из столичных хостелов. Удалось установить, что этот хостел находится в собственности ООО "Окей Хостелгрупп". Однако сведения об этой организации не представлены в компонентах ФГИС "ВетИС".

Кроме того, компания "ВкусВилл" совместно с поставщиком начала служебное расследование о наличии кишечной палочки в готовой еде. Продукция направлена на дополнительные проверки в независимые лаборатории. Проверка касается только образца салата оливье от производителя "Ингредика". Сейчас этой партии продукта уже нет в продаже.