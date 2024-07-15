"ВкусВилл" начал проверку салата оливье после публикации о кишечной палочке

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Компания "ВкусВилл" совместно с поставщиком начала служебное расследование после публикации газеты "Известия" о наличии кишечной палочки в готовой еде. Продукция направлена на дополнительные проверки в независимые лаборатории. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе "ВкусВилла".

В компании уточнили, что проверка касается только образца салата оливье от производителя "Ингредика", изготовленного 25 июня. Сейчас этой партии продукта уже нет в продаже. В ходе служебного расследования, проведенного отделом контроля качества "Ингредика", никаких нарушений в производственных процессах не зафиксировано. Также назначено усиление проверок продукции поставщика при приемке на распределительном центре "ВкусВилл", указала пресс-служба.

У компании есть все документы, которые подтверждают, что поставщик соблюдает обязательные требования по обеспечению качества и безопасности при производстве готовой еды. Кроме того, говорится в сообщении, "ВкусВилл" не использует в своей продукции консерванты, из-за чего еда крайне чувствительна к соблюдению температурного режима. Любое несоответствие норм при доставке образца в лабораторию могло привести к росту микроорганизмов и получению результатов с нарушением, объяснили там.

Ранее "Известия" разместили в Сети материал, согласно которому в 62,5% образцах готовой еды, заказанной в популярных столичных сервисах доставки, нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Журналисты сделали заказы у Level kitchen, Grow food, "Яндекс Лавка", "Самокат", "ВкусВилл", "Перекресток", "Тануки", "Шоколадница".