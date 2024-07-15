"Тануки" планирует обратиться в суд после публикации о кишечной палочке в еде

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сеть ресторанов "Тануки" планирует защищать свою репутацию в суде после публикации о некачественной еде, сообщает Агентство "Москва".

В компании провели собственные исследования и нарушений не выявили. Сеть ресторанов не согласна с указанной в публикации информацией и обнаружила нарушения в проведении "экспертизы".

"Мы провели внутреннее расследование, в ходе которого выяснили, что в протоколах испытаний № 5519 и 5520 от 3 июля 2024 года указаны неверные данные по месту отбора проб. В протоколах местом отбора проб указан адрес Москва, улица Земляной Вал, дом 26, строение 1 "Тануки фэмили", а по факту роллы были приобретены самовывозом из ресторана "Тануки" в Химках", – говорится в сообщении.

Кроме того, сам отбор проб был сделан с нарушением порядка, установленного ГОСТ 31904-2012. В связи с этим результаты указанного исследования нельзя считать объективными и достоверными, добавили в компании.

Ранее газета "Известия" опубликовала материал, согласно которому в 62,5% образцов готовой еды, заказанной в популярных сервисах доставки Москвы, нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов.

Журналисты сделали заказы у лидеров доставки еды: Level kitchen, Grow food, "Яндекс Лавка", "Самокат", "ВкусВилл", "Перекресток", "Тануки", "Шоколадница" и отправили в лабораторию по две пробы от каждого бренда. Еда отбиралась как для обычного бизнес-ланча – горячее и салат. Согласно результатам исследования, в 10 из 16 образцов были обнаружены превышения двух показателей – по содержанию бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и по КМАФАнМ (общее микробное число).

Продукция лишь двух брендов оказалась "чистой". Это "Самокат" и "Перекресток", хотя в некоторых пробах показатели прошли четко по верхней границе нормы. Также нарушения не обнаружились в куриных шницелях от "ВкусВилла" и "Шоколадницы". Газета направила запросы всем продавцам и производителям еды, участвующим в исследовании. В "Тануки" заявили, что роллы "Филадельфия" и "Калифорния" отправили в лабораторию на повторную проверку.