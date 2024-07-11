Минздрав РФ: в стационарах остается более 30 пациентов с ботулизмом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В медучреждениях с симптомами ботулизма находится свыше 30 человек, из которых 16 – в реанимации, а восемь – на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Всего от ботулизма в 11 регионах России пострадали 415 человек. При этом скончались от этой болезни двое: 21-летний житель Костромы и пациент из Нижегородской области.

Все они отравились салатом с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салатом "С тунцом, фасолью и яблоком", который произвел "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Случаи ботулизма были выявлены у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Также один завозной случай нашли в Санкт-Петербурге.

В связи с этим следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. При этом другого подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – отправили в СИЗО.

