Пациент с ботулизмом умер в Нижегородской области

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Пациент, госпитализированный с признаками ботулизма, умер в Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав. Это второй случай в России.

"Медики принимали все необходимые оперативные меры, в том числе проводили консультации с федеральными коллегами из НМИЦ", – говорится в сообщении.

Погибший был госпитализирован с признаками ботулизма в крайне тяжелом состоянии 17 июня. При этом инфекция не являлась первопричиной смерти, уточнили в ведомстве.

24 июня в больнице умер 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде.

Ботулизмом заболели сотни россиян, которые употребляли салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Случаи заражения были зафиксированы среди жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Также один завозной случай выявили в Санкт-Петербурге.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантами расследования стали генеральный директор "Локалкитчен" Антон Лозин, глава отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический руководитель компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Суд постановил отправить их под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – было решено заключить под стражу.

Кроме того, Люблинский районный суд принял решение о приостановке работы "Кухни на районе" на 90 суток. Поводом для этого послужило нарушение санитарных норм.

