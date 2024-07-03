Союз потребителей предложил обязать общепит проходить санитарные проверки

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Союз потребителей РФ предложил обязать общепит и производителей продуктов проходить раз в три года санитарные проверки Роспотребнадзора. Инициативу уже отправили на оценку в федеральную службу, сообщает газета "Известия".

По словам председателя союза Петра Шелища, речь идет об оценке производства на соблюдение обязательных требований к чистоте.

"Это большой спектр правил, например, сейчас документы нормируют хранение продуктов питания – во многих случаях они должны находиться раздельно, – соблюдение температурных режимов при изготовлении продукции, наличие санитарных книжек у сотрудников заведений и пищевых заводов, состояние воды", – добавил он.

Эксперт отметил, что данные проверки также необходимы из-за того, что в России действует мораторий на контроль компаний со стороны Роспотребнадзора. В связи с этим служба может прийти с надзором только в случае форс-мажора: при угрозе риска здоровью и жизни потребителей по мотивам жалоб, по решению прокурора и прочее.

При этом результаты санитарных проверок должны быть доступны покупателям, к примеру, в форме оценки, которая будет расположена на витрине заведения. Такая практика уже существует в мире, подчеркнул Шелищ. Так, в Нью-Йорке общепит демонстрирует оценку по итогам надзора регулятора на своей вывеске.

В Роскачестве отметили, что данные поправки заслуживают внимания, особенно при действующем моратории на проверки.

"Однако пока сложно оценить, как на практике будет работать предлагаемый механизм, поскольку, как следует из законопроекта, правила такого подтверждения и оценки должен утвердить кабмин", – добавили там.

Ранее сотни россиян отравились после употребления салата с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" и салата "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Случаи ботулизма зафиксировали у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Кроме того, один завозной случай обнаружили в Санкт-Петербурге. Один из зараженных, 21-летний житель Костромы, скончался.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – заключили под стражу.

Люблинский районный суд приостановил работу "Кухни на районе" на 90 суток за нарушение санитарных норм.

