Приставы приостановили работу организации, откуда пошла вспышка ботулизма в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по Москве приостановила работу еще одной организации, продукты которой стали причиной вспышки ботулизма в столице. Об этом сообщается на сайте Главного управления ФССП по столице.

По данным ФССП, сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование на территории цеха на Иловайской улице, в котором готовят кулинарные изделия, в том числе салат из фасоли "Лобио", для реализации в сервисах доставки еды. Проверка выявила нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В связи с этим суд признал юридическое лицо виновным по административной статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и временно остановил работу компании на 90 суток.

Случаи ботулизма были выявлены в середине июня в Москве, Московской области, Татарстане и Нижнем Новгороде. Кроме того, один завозной случай зафиксировали в Санкт-Петербурге.

Заражение произошло в результате употребления салата с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салата "С тунцом, фасолью и яблоком" от "Гастропорта".

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Сейчас все трое находятся под домашним арестом. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.