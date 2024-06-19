Суд Москвы арестовал повара "Савон-К" по делу о массовом отравлении салатом

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал первого из четверых обвиняемых по делу о массовом отравлении консервированной фасолью. Под стражу заключен повар компании – производителя фасоли ООО "Савон-К" Карим Норматов.

Под арестом он пробудет минимум 1 месяц 28 суток – до 15 августа.

Кроме того, следователи выяснили, что после распространения информации об отравлении людей Норматов попытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский. Мужчина в ответ на это сказал, что якобы не планировал бежать. По версии Норматова, работодатель на время отпустил его домой.

Помимо арестованного, по делу также задержали гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина. Им уже предъявили обвинения по статье "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Во время заседания суда по избранию фигурантам меры пресечения следователь рассказала, что они пытались уничтожить некачественную продукцию.

В Москве с 14 июня в больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек. Состояние 55 из них оценивалось как тяжелое, еще 30 потребовалось поместить в реанимацию. Людей с признаками ботулизма также выявили в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

Следователи установили, что все пострадавшие заказывали и ели салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). При этом столичный Роспотребнадзор также уточнил, что некоторые отравившиеся покупали салат " С тунцом, фасолью и яблоком" из "ВкусВилл".

После происшествия из сети магазинов "ВкусВилл" убрали с продажи и остановили поставки салата с тунцом до выяснения всех обстоятельств, сервис "Кухня на районе" сообщил о временном прекращении работы приложения, а "Самокат" снял с продажи продукцию "Кухни на районе".