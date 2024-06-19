СК: обвиняемые в заражении людей ботулизмом пытались уничтожить свою продукцию

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Обвиняемые в заражении людей ботулизмом пытались уничтожить некачественную продукцию, а один фигурант уголовного дела хотел скрыться. Об этом сообщила представитель СКР в Замоскворецком суде Москвы.

"Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства", – сказала следователь на заседании.

Кроме того, по ее словам, повар производителя фасоли "Савон-К" Карим Норматов пытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский. Мужчина же в ответ на это сказал, что не планировал бежать. По версии Норматова, работодатель на время отпустил его домой.

С 14 июня в столичные больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек. 20 аналогичных случаев выявили в Московской области, 14 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде. В настоящее время первого нижегородского пациента с признаками заражения уже выписали.

В столичном Роспотребнадзоре установили, что все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом", продававшийся в магазинах "ВкусВилл". По данным ведомства, поставщик фасоли разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Помимо Норматова, по этому делу также задержали гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина.

Сторона обвинения попросила суд заключить всех четырех обвиняемых под стражу.

