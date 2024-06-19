Фото: телеграм-канал "Следком"

Следствие просит арестовать 4 фигурантов дела о массовом отравлении людей едой, заказанной в сервисе доставки "Кухня на районе", передает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

"В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

В Москве с 14 июня в больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек. Состояние 55 из них оценивалось как тяжелое, еще 30 потребовалось поместить в реанимацию. Людей с признаками ботулизма также выявили в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

Следователи установили, что все пострадавшие заказывали и ели салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). При этом столичный Роспотребнадзор также уточнил, что некоторые отравившиеся покупали салат "С тунцом, фасолью и яблоком" из "ВкусВилл".

После проведенных мероприятий СК задержал гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества организации Елену Машкову, а также главу компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара "Савон-К" Карима Норматова.

Их обвинили в производстве и сбыте продукции, оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. При этом Шина подозревают еще и в организации незаконной миграции.

После происшествия из сети магазинов "ВкусВилл" убрали с продажи и остановили поставки салата с тунцом до выяснения всех обстоятельств, сервис "Кухня на районе" сообщил о временном прекращении работы приложения, а "Самокат" снял с продажи продукцию "Кухни на районе".