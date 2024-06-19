"Вкусно – и точка" временно вывела из меню чиабатту с тунцом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Вкусно – и точка" на несколько недель вывела из меню своих ресторанов чиабатту с тунцом на фоне проверок сырья у некоторых поставщиков и предприятий общественного питания. Об этом заявила пресс-служба фирмы в своем телеграм-канале.

"Мы не получали жалоб и не сомневаемся в качестве этого продукта, но также понимаем и поддерживаем решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать нашим гостям полную безопасность", – объяснили в пресс-службе.

О возвращении блюда будет сообщено дополнительно, добавили в ресторане.

С 14 июня в столичные больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек. 20 аналогичных случаев выявили в Московской области, 14 – в Казани и 16 – Нижнем Новгороде.

В столичном Роспотребнадзоре установили, что все пациенты заказывали и ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом", который продавался в магазинах "ВкусВилл".

Оказалось, что поставщик фасоли разместил предприятие в промзоне рядом со свалкой отходов. Рабочие трудились в антисанитарных условиях, а вода для технологических процессов хранилась на улице. Всего из оборота было изъято свыше 172 тонн товаров.

Фигурантами уголовного дела стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин и руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова, а также фактический руководитель производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Им уже предъявили обвинения по статье "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

При этом Шина подозревают и в организации незаконной миграции. Позднее в столице задержали четвертого фигуранта – повара "Савон-К" Карима Норматова.

