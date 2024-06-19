Число госпитализированных нижегородцев с признаками ботулизма увеличилось до 16

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Около 16 жителей Нижнего Новгорода госпитализировали с признаками ботулизма, из них шесть человек подключены к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

"По состоянию на 14:00 19 июня в медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов – 15 взрослых и один ребенок", – заявили в ведомстве.

Сейчас врачи оказывают необходимую медпомощь всем госпитализированным.

Ранее представители регионального управления Роспотребнадзора заявили, что все пострадавшие употребляли в пищу салат "Лобио" из фасоли в вакуумной упаковке, который можно было заказать через сервис доставки еды "Самокат". Его изготовителем было ООО "Локалкитчен". Продукцию уже изъяли из оборота. На данный момент специалисты провели уже около 400 исследований.

В столице же с 14 июня с симптомами ботулизма обратились в столичные медучреждения порядка 121 человека. Состояние 55 из них оценивается как тяжелое, а еще 30 граждан поместили в реанимацию. Кроме того, ботулизмом заразились 20 человек из Подмосковья и 14 жителей Казани.

Удалось установить, что все они ели салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". Представители московского управления Роспотребнадзора также уточнили, что некоторые из пострадавших покупали салат "С тунцом, фасолью и яблоком" из "ВкусВилла".

В связи с этим следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители уже задержали гендиректора компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина, руководителя отдела качества организации Елену Машкову, главу компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара этой компании Карима Норматова.

После ряда отравлений руководство сети "ВкусВилл" решило убрать с продажи и остановить поставки салата с тунцом до выяснения всех обстоятельств. Сервис "Кухня на районе" тоже ограничил продажу салата "Лобио", а "Самокат" снял с продажи всю продукцию "Кухни на районе".

