Четвертый фигурант по делу о массовом отравлении задержан в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Повар компании – производителя фасоли ООО "Савон-К" Карим Норматов задержан в Москве по делу о массовом отравлении россиян. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По данным следствия, Норматова обвиняют в преступлении по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

СК РФ установил, что повар "с нарушением требований безопасности при организации общественного питания" готовил фасоль, затем расфасовывал продукт в вакуумную упаковку для хранения и перевозки на склад ООО "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами. Норматов делал это якобы по указанию руководителя компании "Савон-К" Владимира Шина.

Ранее по этому делу также были задержаны гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества организации Елена Машкова и глава компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании всем четверым фигурантам дела меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Их обвинили в производстве и сбыте продукции, оказании услуг, которые не отвечают требования безопасности. При этом Шина подозревают еще и в организации незаконной миграции.

В Москве с 14 июня в больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек. Состояние 55 из них оценивалось как тяжелое, еще 30 потребовалось поместить в реанимацию. Людей с признаками ботулизма также выявили в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

Следователи установили, что все пострадавшие заказывали и ели салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". При этом столичный Роспотребнадзор также уточнил, что некоторые отравившиеся покупали салат "с тунцом, фасолью и яблоком" из "ВкусВилл".

После происшествия из сети магазинов "ВкусВилл" убрали с продажи и остановили поставки салата с тунцом до выяснения всех обстоятельств, сервис "Кухня на районе" тоже перестал продавать салат "Лобио", а "Самокат" снял с продажи продукцию "Кухни на районе".

