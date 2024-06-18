СК предъявил обвинение фигурантам дела об отравлении людей пищевой продукцией

Фото: телеграм-канал "Следком"

Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение по статье "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Под обвинение подпали генеральный директор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе". – Прим. ред.) Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин.

Помимо этого, Шин также обвиняется по статье "Организация незаконной миграции".

Между тем Роспотребнадзор в Москве выявил 17 пострадавших с симптомами ботулизма разной степени тяжести в ходе обзвона 911 человек. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В Федеральной службе уточнили, что в настоящее время проводится медицинский осмотр пациентов для принятия решения о необходимости госпитализации, а также по четырем адресам специалисты отобрали остатки указанной продукции для лабораторных исследований.

Ведомство проводит эпидемиологическое расследование по фактам регистрации случаев отравления среди покупателей, употреблявших в пищу салат "Лобио" и салат "с тунцом, фасолью и яблоком". Специалисты изъяли и не допустили к реализации данную продукцию.

Роспотребнадзор порекомендовал обратиться за медпомощью при обнаружении характерных симптомов и не употреблять в пищу вышеназванную продукцию.

В Нижнем Новгороде с симптомами ботулизма в медучреждения обратились 14 человек, с аналогичным диагнозом столько же – в Казани.

В Москве схожие симптомы наблюдаются у 121 человека, из них 55 находятся в тяжелом состоянии, еще 30 – в реанимации.

В Подмосковье с предварительным диагнозом "ботулизм" в медучреждения поступили 20 человек, из которых 12 находятся в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести.

В рамках расследования Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, вызвавшей отравление, а также приостановил их деятельность и изъял опасную продукцию из оборота. Так, выяснилось, что предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях.

Кроме того, Федеральная служба отметила, что на территории фирмы отсутствует централизованное водоснабжение, а привозная вода, используемая для технологического процесса изготовления продукции, хранилась на улице.

В связи с происшествием сервис доставки "Самокат" остановил продажи продукции от производителя "Кухня на районе" и передал опасные товары на лабораторные исследования. В свою очередь, торговая сеть "ВкусВилл" также сняла с продажи продукт, который оказался в зоне риска после массового отравления в Москве. В пресс-службе компании добавили, что они находятся на постоянной связи с Роспотребнадзором.