Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики ботулизма

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В рамках профилактики ботулизма управление Роспотребнадзора по Москве призвало не покупать консервы на рынке и у случайных лиц, а также не консервировать продукты с признаками порчи и гнили. Соответствующие правила опубликованы на сайте ведомства.

Также к покупке не рекомендуются продукты домашнего копчения, среди которых крупные окорока и рыба, добавили в Федеральной службе.

Ведомство посоветовало не готовить в домашних условиях консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Также нельзя уменьшать количество соли, уксуса и время тепловой обработки.

Помимо этого, в ведомстве посоветовали подвергать консервы, приготовленные из опасных продуктов, температурной обработке в течение 15–20 минут. При этом домашние заготовки лучше хранить только в холодильнике или погребе.

Если после употребления домашних консервов или копченой продукции ухудшилось самочувствие, необходимо обратиться к врачу, сообщив об употребленной пище. Также в таком случае оставшиеся продукты нужно не выбрасывать, а отправить на лабораторное исследование для более быстрого выявления источника. Это поможет врачам в постановке диагноза и назначении правильного лечения.

Как отметили в Роспотребнадзоре, ботулизм является тяжелым заболеванием, которое поражает центральную нервную систему и может закончиться летальным исходом при несвоевременном обращении за помощью. Особенно стоит быть аккуратнее детям, так как они более чувствительны к ботулиническому токсину.

В Нижнем Новгороде с симптомами ботулизма обратились в медучреждения 14 человек, с аналогичным диагнозом столько же – в Казани. В свою очередь, в Москве схожие симптомы наблюдаются у 121 человека, из них 55 находятся в тяжелом состоянии, еще 30 – в реанимации.

При этом в Подмосковье с предварительным диагнозом "ботулизм" в медучреждения поступили 20 человек, из которых 12 находятся в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже следствие установило, что все пострадавшие употребили салаты с фасолью, которые заказывали в сервисе "Кухня на районе". В настоящее время по делу задержаны гендиректор компании Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин.