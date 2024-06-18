В Нижегородской области стабилизировали состояние пациентов с ботулизмом

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Врачи стабилизировали состояние всех госпитализированных жителей Нижнего Новгорода с ботулизмом. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как отметила замглавврача инфекционной клинической больницы № 2 Нижнего Новгорода Елена Тихомолова, все пациенты получили противоботулиническую сыворотку, которая нейтрализует токсин и снижает клинические проявления болезни. В данный момент персонал клиники продолжает оказывать им необходимое лечение и медицинское наблюдение.

Тихомолова добавила, что первые жалобы горожан были связаны с нарушением зрения – туманом перед глазами и двоением. При этом, по словам врача, самым опасным симптомом ботулизма является развитие дыхательной недостаточности, поэтому пациентов перевели на ИВЛ.

В Нижнем Новгороде с симптомами ботулизма обратились в медучреждения 14 человек, с аналогичным диагнозом столько же – в Казани. В свою очередь, в Москве схожие симптомы наблюдаются у 121 человека, из них 55 находятся в тяжелом состоянии, еще 30 – в реанимации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже следствие установило, что все пострадавшие употребили салаты с фасолью, которые заказывали в сервисе "Кухня на районе". В настоящее время по делу задержаны гендиректор компании Антона Лозина, руководитель отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин.