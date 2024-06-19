Число нижегородцев с ботулизмом увеличилось до 15

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число заболевших ботулизмом жителей Нижегородской области увеличилось до 15, рассказали представители регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с регистрацией 15 случаев ботулизма в Нижегородской области управлением Роспотребнадзора продолжается эпидемиологическое расследование, проведены противоэпидемические мероприятия", – отмечается в телеграм-канале ведомства.

Было установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке", который можно было заказать через сервис доставки еды "Самокат". Его изготовителем является ООО "Локалкитчен".

Продукция, которая использовалась при приготовлении этих салатов, была изъята из оборота. Специалисты Роспотребнадзора взяли более 70 проб биоматериала от больных, а также пробы сырья и готовой продукции. К настоящему моменту было проведено около 400 исследований.

В Москве с 14 июня за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратился 121 человек. При этом медики оценивали состояние 55 из них как тяжелое, еще 30 было необходимо поместить в реанимацию. Кроме того, ботулизмом заразились 20 человек из Подмосковья и 14 жителей Казани.

Удалось установить, что все пострадавшие употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". Представители московского управления Роспотребнадзора также уточнили, что некоторые из пострадавших покупали салат "с тунцом, фасолью и яблоком" из "ВкусВилл".

В связи с произошедшим было заведено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В рамках расследования были задержаны гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества организации Елена Машкова, глава компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин и повар этой компании Карим Норматов.

После случившегося руководство сети магазинов "ВкусВилл" решило убрать с продажи и остановить поставки салата с тунцом до выяснения всех обстоятельств. В свою очередь, сервис "Кухня на районе" тоже перестал продавать салат "Лобио", а "Самокат" снял с продажи всю продукцию "Кухни на районе".