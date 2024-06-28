Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Люблинский районный суд приостановил работу "Кухни на районе" на 90 суток за нарушение санитарных норм. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Роспотребнадзор попросил суд приостановить работу сервиса доставки еды из-за массового заражения его клиентов ботулизмом.

Случаи отравления были зафиксированы у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Один завозной случай выявили в Санкт-Петербурге.

Пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Именно едой "Кухни на районе" отравились не менее 188 человек.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Сейчас все трое находятся под домашним арестом. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.

