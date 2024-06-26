Из российских больниц после лечения ботулизма выписаны 232 человека

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После лечения ботулизма из российских медучреждений выписали 232 человека, в том числе троих детей. Об этом рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом "ботулизм", 44 из них – на искусственной вентиляции легких", – передает РИА Новости слова помощника главы ведомства.

Кузнецов также заявил, что необходимая для помощи пациентам противоботулиническая сыворотка имеется в достаточном количестве.

Случаи ботулизма были выявлены в Москве, Московской области, Татарстане и Нижнем Новгороде. Кроме того, один завозной случай зафиксировали в Санкт-Петербурге.

Заражение произошло в результате употребления салата с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салата "С тунцом, фасолью и яблоком" от "Гастропорта".

По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело, в рамках которого гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина и руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову, а также фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина отправили под домашний арест.

