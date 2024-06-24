Дело о нарушении санитарных норм заведено на сервис "Кухня на районе"

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Дело о нарушении санитарных норм заведено в отношении сервиса "Кухня на районе". Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Протокол на ООО "Локалкитчен" поступил в Люблинский суд столицы. Компании может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Симптомы ботулизма были зафиксированы у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода.

По данным Роспотребнадзора, из стационаров уже выписали 149 человек после заражения ботулизмом. При этом в больницах остаются 218 пациентов с признаками заболевания, в том числе один ребенок, 38 человек – на ИВЛ.

Один из зараженных – 21-летний житель Костромы – скончался. Пресс-служба администрации Костромской области уточнила, что причиной смерти также послужил тот факт, что молодой человек не сразу обратился за медпомощью при первых признаках отравления.

Все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл".

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.

