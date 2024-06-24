24 июня, 18:56Происшествия
Дело о нарушении санитарных норм заведено на сервис "Кухня на районе"
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Дело о нарушении санитарных норм заведено в отношении сервиса "Кухня на районе". Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Протокол на ООО "Локалкитчен" поступил в Люблинский суд столицы. Компании может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Симптомы ботулизма были зафиксированы у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода.
По данным Роспотребнадзора, из стационаров уже выписали 149 человек после заражения ботулизмом. При этом в больницах остаются 218 пациентов с признаками заболевания, в том числе один ребенок, 38 человек – на ИВЛ.
Один из зараженных – 21-летний житель Костромы – скончался. Пресс-служба администрации Костромской области уточнила, что причиной смерти также послужил тот факт, что молодой человек не сразу обратился за медпомощью при первых признаках отравления.
Все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл".
По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.
Роспотребнадзор изъял в Москве свыше 60 тонн продукции, вызвавшей ботулизм