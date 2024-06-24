24 июня, 11:30Происшествия
Из стационаров выписали 149 человек после заболевания ботулизмом
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Из стационаров выписали 149 человек после заболевания ботулизмом. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Роспотребнадзора.
"Из оборота изъято свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы. <...> Отобрано более 1,1 тысячи проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 7,2 тысячи исследований", – добавили в ведомстве.
Специалисты продолжают работу. Также в субъектах РФ зафиксированы случаи заболевания в результате употребления некачественной продукции в других регионах.
В свою очередь, помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов в беседе с РИА Новости отметил, что на сегодняшний день в больницах остаются 218 пациентов с признаками ботулизма, в том числе один ребенок, 38 пациентов – на ИВЛ.
Замоскворецкий суд Москвы сообщил, что решение о домашнем аресте троих руководителей фирм, которые являются фигурантами дела о массовом заражении ботулизмом, было обжаловано. Сторона защиты потребовала изменить меру пресечения директору "Локалкитчен" Антону Лозину, начальнику отдела качества этой же фирмы Елене Машковой и главе компании "Савон-К" Владимиру Шину.
Ранее на симптомы ботулизма пожаловались в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.
Выяснилось, что все пострадавшие употребляли салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл".
По факту массового отравления возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Повара "Савон-К" Карима Норматова отправили в СИЗО. Мужчина попытался скрыться после того, как появилась информация о ботулизме. Однако его удалось задержать.
Роспотребнадзор изъял в Москве свыше 60 тонн продукции, вызвавшей ботулизм