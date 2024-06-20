Мурашко рассказал о разработке нового препарата для лечения ботулизма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России введется разработка нового отечественного препарата для лечения ботулизма, рассказал глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы в течение года последнего разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции – это новый современный препарат", – цитирует министра ТАСС.

Глава ведомства также уточнил, что на данный момент лекарство прошло доклинические исследования. По словам Мурашко, клинические исследования стартуют в ближайшие дни.

Ранее глава Минздрава заявил, что в России не было выявлено летальных случаев среди заболевших ботулизмом. Он также уточнил, что в настоящее время в стационарах с этим диагнозом находится 301 человек. При этом 43 из зараженных потребовалась искусственная вентиляция легких.

С 14 июня в больницы Москвы за помощью с симптомами ботулизма обратился 121 человек. Аналогичные случаи были выявлены в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

Представители московского управления Роспотребнадзора выяснили, что все заболевшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который был выпущен "Гастропортом" и продавался во "ВкусВилле".

В ведомстве также выяснили, что поставщик фасоли "Савон-К" разместил свое предприятие неподалеку от свалки отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

В связи с массовым отравлением было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уже 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, а также главу отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина.

Повара "Савон-К" Карима Норматова было решено отправить в СИЗО. Следователи также сообщили, сразу после появления информации об отравлении мужчина попытался скрыться, но был задержан в аэропорту Жуковский.