Роспотребнадзор в ходе опросов в Москве выявил 83 человека с симптомами ботулизма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора в ходе эпидрасследования выявили симптомы ботулизма у 83 жителей города. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Опрос был проведен среди более тысячи человек. 11 из тех, у кого обнаружили симптомы, госпитализировали, остальных взяли под наблюдение.

"На сегодняшний день, 20 июня, в ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 113 деклараций о соответствии на пищевую продукцию", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в рамках расследования было изъято 70 тонн продукции.

Ранее около 20 тонн продукции было изъято и уничтожено на мусоросжигательном заводе в Москве в связи со случаями ботулизма. В столичном Роспотребнадзоре уточнили, это было сделано для исключения риска для здоровья остальных граждан.

С 14 июня в московские больницы с симптомами ботулизма поступили не менее 121 человека. 20 таких же случаев зафиксировали в Подмосковье, 18 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде.

В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", выпущенный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле". При этом, как сообщили в ведомстве, поставщик фасоли "Савон-К" разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

В связи с этим следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина. Повара "Савон-К" Карима Норматова отправили в СИЗО. По версии следствия, после случившегося мужчина попытался скрыться, его задержали в аэропорту Жуковский.

