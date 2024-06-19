Инфекционист Тимаков: продукты во вздутой упаковке нужно сразу выкидывать

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Продукты питания во вздутой упаковке нужно сразу выкидывать. Об этом в эфире радио КП заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Врач также рекомендовал выкидывать помятые консервные банки. По его словам, малейшие повреждения упаковки говорят о том, что внутренняя безопасная среда нарушена.

Тимаков объяснил, что отравление могут вызвать споры бактерий, которые остались в продуктах из-за плохой очистки или отсутствия термической обработки. Такие бактерии могут жить в почве месяцами, поэтому чаще всего люди травятся грибами, которые собирают с земли, сказал эксперт.

"По этой же причине грибы не консервируют под закрытой крышкой: бактерия, которая вызывает ботулизм, размножается только в условиях отсутствия кислорода. При этом может выделяться газ", – отметил инфекционист.

В Москве с 14 июня в больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек. Состояние 55 из них оценивалось как тяжелое, еще 30 потребовалось разместить в реанимации. Людей с признаками заболевания также выявили в Московской области, Казани и Нижнем Новгороде.

Следствие выяснило, что все пострадавшие заказывали и употребляли салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). Столичный Роспотребнадзор уточнил, что некоторые пострадавшие покупали салат "С тунцом, фасолью и яблоком" из "ВкусВилл".

После проведенных мероприятий СК задержал гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества организации Елену Машкову, а также главу компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара "Савон-К" Карима Норматова. Они обвиняются в производстве и сбыте продукции, оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы арестовать четырех фигурантов дела о массовом отравлении едой. Ходатайства об избрании меры пресечения уже поступили в суд.

