Роспотребнадзор выявил нарушение на предприятии с продукцией, вызвавшей ботулизм. Выяснилось, что предприятие расположено в промышленной зоне, рядом со свалкой. Расследование показало, что на территории фирмы отсутствует централизованное водоснабжение, а привозная вода, используемая для технологического процесса изготовления продукции, хранилась на улице. Кроме того, у работников не было медицинских книжек.

Между тем число пострадавших от опасной продукции увеличилось до 160 человек. Уголовные дела о массовом отравлении салатами от "Кухни на районе" расследует центральный аппарат Следственного комитета. На данный момент задержаны трое подозреваемых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.