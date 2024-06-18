Сергей Собянин: на северо-востоке Москвы будет построено еще 5,8 км дорог

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На северо-востоке Москвы построят еще 5,8 километра дорог. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Ведем реконструкцию улиц Сельскохозяйственной и Декабристов на участке от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда", – информировал мэр.

Благодаря этому улучшится транспортная доступность и внутриквартальная связанность районов Свиблово, Останкинского, Отрадное и Южное Медведково, а также появится новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ.

Сейчас специалисты строят дорогу и пешеходные переходы, перекладывают инженерные сети и создают дождевую канализацию. Готовность объекта оценивается в 37%.

Вместе с этим благоустроят прилегающую территорию. На семи гектарах появятся деревья, кустарники и газон. Все работы планируют завершить в апреле 2025 года.

Ранее стало известно, что автодорогу Марьино – Саларьево продлят в сторону юга до поперечной магистрали. Таким образом, ее протяженность вырастет почти на три километра и составит 16,4 километра. Проектирование этой трассы должны начать уже в 2024 году.

