Около 300 проектов планировки территории улично-дорожной сети одобрено в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2011 года комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) утвердил 289 проектов планировки территории линейных объектов улично-дорожной сети (УДС). Благодаря этому в столице построены искусственные сооружения и дороги, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, с 2011 года столичные объемы дорожного строительства в два-три раза превысили показатели за прошлое десятилетие. Разработанная градостроительная документация обеспечила формирование нового транспортного каркаса столицы.

Ефимов отметил, что в Москве построили и реконструировали более 243 километров автомобильных и пешеходных дорог, а также 574 искусственных сооружения. Среди знаковых проектов, реализованных в большей степени, есть Северо-Западная хорда, Южная рокада, МСД.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что документы по развитию УДС включали обновление и "переосмысление" прилегающей территории. Так, улицы и дороги обустроили комфортными остановочными пунктами, освещением и озеленением. Также появились продуманные пешеходные тротуары, автостоянки, велодорожки и переходы. Специалисты построили и реконструировали 677 внеуличных пешеходных "коридоров".

В свою очередь, руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов дополнил, что в 2023 году открыли движение на МСД в черте города. Работы продолжаются на десятом участке южного направления диаметра, который выходит за пределы МКАД. Объект готов больше чем наполовину. Его сдадут в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

Загрутдинов подчеркнул, что на Южной рокаде построено пять из восьми участков. На финальном этапе находятся реконструкция Донецкой улицы на участке от Подольской улицы до Курьяновской набережной, участок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка и транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней.

Ранее Ефимов заявил, что автомобильную дорогу Марьино – Саларьево продлят в сторону юга до поперечной магистрали. Ее протяженность вырастет почти на три километра и составит 16,4 километра. Благодаря автодороге создадут альтернативный маршрут со стороны Троицка почти до Москвы в старых границах без выезда на Калужское шоссе.

