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17 июня, 17:45

Происшествия

Новости мира: отель загорелся на западе Турции

Новости мира: отель загорелся на западе Турции

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Два человека пострадали при пожаре в отеле на западе Турции. Об этом пишут местные СМИ. Возгорание началось на кухне гостиницы. Огонь быстро перекинулся на жилые помещения и на соседнее кафе. Отель был полностью заселен, но более 100 постояльцев удалось вовремя эвакуировать.

Тем временем британский Boeing-737 совершил вынужденную посадку в Новой Зеландии. Во время полета у него загорелся двигатель. Пассажиры сообщили, что услышали сильный грохот, после чего пилот объявил, что самолет перенаправляют в другой аэропорт. На борту признаков возгорания не было. Это уже не первая техническая проблема у компании Boeing. Ранее запасной самолет понадобился польскому лидеру Анджею Дуде для возвращения из США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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