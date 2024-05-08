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08 мая, 17:30

Происшествия

Новости мира: грузовой Boeing 767 экстренно приземлился в Стамбуле

Новости мира: грузовой Boeing 767 экстренно приземлился в Стамбуле

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Грузовой самолет Boeing 767, вылетевший из Парижа, совершил аварийную посадку в Стамбуле. Причина возникшей нештатной ситуации заключалась в расшатавшейся стойке шасси. Посадить машину удалось только со второй попытки, при этом она коснулась носом взлетно-посадочной полосы. ЧП обошлось без пострадавших.

Тем временем в Бразилии более 130 человек пропали без вести, почти 100 признаны погибшими из-за стихийного бедствия. Власти страны заявляют, что это предварительные данные. Некоторые города на юге страны полностью затоплены. Вода поднялась до уровня второго-третьего этажей. В зоне бедствия оказались порядка 1,5 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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