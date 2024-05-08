Новости регионов: снегопад прошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге снова пошел снег. Осадки продолжались всю ночь. Выпавший снег практически сразу таял, поэтому водителям не пришлось утром чистить свои машины.

Между тем несколько российских регионов накрыл сильный ураган. В Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях ветер валил сотни деревьев и даже поднимал в воздух автомобили. В Туле шторм повредил 10 частных домов и 20 хозяйственных построек.

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