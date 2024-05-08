Новости мира: 228 человек погибли из-за сильного наводнения в Кении

Официальное число погибших в результате наводнения в Кении выросло до 228 человек. Оползни уничтожают дома, а вода – сельскохозяйственные угодья. Сотни кенийцев числятся пострадавшими, а свои дома покинули 212 тысяч человек.

В ночь на среду, 8 мая, Израиль продолжил бомбардировки Рафаха, города на границе сектора Газа и Египта, где находятся десятки тысяч палестинцев. Ранее солдаты ЦАХАЛ захватили один из городских КПП. Некоторые аналитики ожидают начала штурма в ближайшее время.

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