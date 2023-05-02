В костюме кошки и в трусах: какими нарядами запомнится ежегодный бал Met Gala – 2023

В Нью-Йорке состоялся традиционный бал Института костюма Met Gala, который ежегодно собирает самых ярких представителей мирового шоу-бизнеса. Мероприятие в этот раз было посвящено творчеству умершего в 2019 году модельера Карла Лагерфельда. Показываем самые необычные образы звездных гостей на ковровой дорожке.
Американская певица Жанель Монэ устроила на ковровой дорожке бала перформанс. Сначала она появилась в широком платье, похожем на жакет. Затем артистка разделась. Монэ осталась лишь в нижнем белье, массивных ботинках и прозрачном кринолине, украшенном стразами. Как пишут глянцевые издания, певица, вероятно, вдохновилась выходом Леди Гаги на Met Gala 2019 года, когда та также переодевалась на ковровой дорожке.
Рэперша Доджа Кэт решила предстать перед публикой в костюме, отсылающем к любимице Лагерфельда – кошке бирманской породы Шупетт. Для этого она выбрала сверкающее платье в пол с перьями. На голове артистки красовались ушки, а макияж также напомнил о семействе кошачьих.
Самой Шупетт на мероприятии не оказалось, но ее попытался заменить актер и музыкант Джаред Лето. Он вышел на дорожку в огромном костюме кошки, а затем снял кукольную голову и уже позировал с ней в руках. "Я знал Карла. Он всегда был таким добрым по отношению ко мне. Я могу только представить, как он смотрит вниз с широкой улыбкой на лице, видя Шупетт во всей ее красе. Так что мне приятно быть здесь, чтобы почтить его память", – признался артист журналистам.
Американский актер Джереми Поуп дополнил свой вечерний образ накидкой с изображением Карла Лагерфельда. Таким образом он почтил память великого модельера.
Не остались без внимания хип-хоп-исполнительница Юнг Майами и рэпер Шон Комбс. Для вечера они выбрали наряды total black. Майами выделилась большим количеством перьев, а ее спутник решил отдать предпочтение наглухо закрытому наряду и мантии, похожей на пуховик.
Хип-хоп-исполнительница Карди Би – фанатка смелых нарядов и на Met Gala решила не изменять себе. Как пишут глянцевые издания, платье в пол с пышным подолом, лифом в виде рубашки и корсетом превратили ее в Золушку из мира популярного кутюрье. Свой образ артистка дополнила перчатками и ободком.
Рэпер Монтеро Ламар Хилл, известный под псевдонимом Lil Nas X, вышел на дорожку в трусах. Свое тело артист покрыл сверкающей краской, а также кристаллами и жемчугом. Образ рэпера дополнила маска на лице.
Вишенкой на торте стало появление беременной певицы Рианны. Ее в этот вечер ждали все, но, кажется, артистка не спешила и даже опоздала к началу мероприятия. Рианна появилась на дорожке в платье от Valentino под руку со своим избранником A$AP Rocky. Наряд звезды состоял из лаконичного белого платья и украшенной объемными розами накидки. Свой образ певица дополнила очками, на которые прикреплены длинные ресницы, красной помадой и массивными украшениями.
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