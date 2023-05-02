В костюме кошки и в трусах: какими нарядами запомнится ежегодный бал Met Gala – 2023

В Нью-Йорке состоялся традиционный бал Института костюма Met Gala, который ежегодно собирает самых ярких представителей мирового шоу-бизнеса. Мероприятие в этот раз было посвящено творчеству умершего в 2019 году модельера Карла Лагерфельда. Показываем самые необычные образы звездных гостей на ковровой дорожке.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Американская певица Жанель Монэ устроила на ковровой дорожке бала перформанс. Сначала она появилась в широком платье, похожем на жакет. Затем артистка разделась. Монэ осталась лишь в нижнем белье, массивных ботинках и прозрачном кринолине, украшенном стразами. Как пишут глянцевые издания, певица, вероятно, вдохновилась выходом Леди Гаги на Met Gala 2019 года, когда та также переодевалась на ковровой дорожке.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Рэперша Доджа Кэт решила предстать перед публикой в костюме, отсылающем к любимице Лагерфельда – кошке бирманской породы Шупетт. Для этого она выбрала сверкающее платье в пол с перьями. На голове артистки красовались ушки, а макияж также напомнил о семействе кошачьих.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Самой Шупетт на мероприятии не оказалось, но ее попытался заменить актер и музыкант Джаред Лето. Он вышел на дорожку в огромном костюме кошки, а затем снял кукольную голову и уже позировал с ней в руках. "Я знал Карла. Он всегда был таким добрым по отношению ко мне. Я могу только представить, как он смотрит вниз с широкой улыбкой на лице, видя Шупетт во всей ее красе. Так что мне приятно быть здесь, чтобы почтить его память", – признался артист журналистам.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Американский актер Джереми Поуп дополнил свой вечерний образ накидкой с изображением Карла Лагерфельда. Таким образом он почтил память великого модельера.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Не остались без внимания хип-хоп-исполнительница Юнг Майами и рэпер Шон Комбс. Для вечера они выбрали наряды total black. Майами выделилась большим количеством перьев, а ее спутник решил отдать предпочтение наглухо закрытому наряду и мантии, похожей на пуховик.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Хип-хоп-исполнительница Карди Би – фанатка смелых нарядов и на Met Gala решила не изменять себе. Как пишут глянцевые издания, платье в пол с пышным подолом, лифом в виде рубашки и корсетом превратили ее в Золушку из мира популярного кутюрье. Свой образ артистка дополнила перчатками и ободком.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Рэпер Монтеро Ламар Хилл, известный под псевдонимом Lil Nas X, вышел на дорожку в трусах. Свое тело артист покрыл сверкающей краской, а также кристаллами и жемчугом. Образ рэпера дополнила маска на лице.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Вишенкой на торте стало появление беременной певицы Рианны. Ее в этот вечер ждали все, но, кажется, артистка не спешила и даже опоздала к началу мероприятия. Рианна появилась на дорожке в платье от Valentino под руку со своим избранником A$AP Rocky. Наряд звезды состоял из лаконичного белого платья и украшенной объемными розами накидки. Свой образ певица дополнила очками, на которые прикреплены длинные ресницы, красной помадой и массивными украшениями.

