Цветочная клумба и скафандр: какими эпатажными нарядами запомнится "Грэмми" – 2023

В Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония премии "Грэмми". По традиции весь мир обсуждает не только вокальные заслуги звезд за год, но и наряды, в которых они появились на ковровой дорожке. Самые необычные образы знаменитостей с церемонии – в подборке Москвы 24.



Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Певец Сэм Смит появился на премии в мантии и шляпе с кружевной вуалью под цвет ковровой дорожки. Глянцевые издания шутят, что наряд похож на костюм гемоглобина, а рядом со звездой не девушки, а "подружки-эритроцитки". Однако артисту удалось поразить публику не только своей эпатажностью, но и талантом. Он получил статуэтку в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" вместе с трансгендерной певицей Ким Петрас за песню Unholy.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Камерунская певица Dencia своим нарядом создала оптическую иллюзию. За счет головного убора и ворота платья, отделанных голубыми кристаллами, голова артистки кажется оторванной от тела и как будто парит в воздухе.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Образ героини из фантастического боевика Люка Бессона "Пятый элемент" решила переосмыслить австрийская художница, номинантка на премию Берит Гилма. В образе Лилу девушка выглядит органично.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

В этом году звезды активно используют в своих образах цветочный принт. Тренд не обошел и ковровую дорожку "Грэмми". В образе "клумбы", как окрестили этот наряд пользователи соцсетей, блистала певица Лиззо. Под большой красной мантией, декорированной разными цветками, скрывался более женственный наряд – оранжевое платье с корсетом. Сама артистка завоевала статуэтку в номинации "Запись года" с песней "About Damn Time".

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

В комплекте из белого жакета и брюк с черными вкраплениями и в высокой шляпе на дорожку вышла певица Шанайя Твейн. Образ получился противоречивый, зато привлек внимание и журналистов, и пользователей соцсетей. Последние успели назвать артистку далматинцем и циркачкой.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Одна из главных икон стиля современности, по версии глянцевых изданий, певец Гарри Стайлс тоже отличился. На дорожку премии он вышел в сверкающем комбинезоне с разноцветными ромбами, оголив грудь. Артисту удалось завоевать две статуэтки в номинациях "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом".

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Но это не единственный наряд певца для "Грэмми". Позднее Стайлс переоделся и вышел за статуэткой в блестящем топе, а на свое выступление – в костюме, напоминающем дождик с новогодней елки.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Не менее эпатажный и выразительный образ для ковровой дорожки выбрала певица Карди Би. Ощущение, что артистка буквально укуталась морскими волнами. Глянцевые СМИ пророчат – наряд войдет в историю "Грэмми" 2023 года как один из лучших.

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Певица Мисси Эллиот, выступая на премии, удивила зрителей нарядом-скафандром, расписанном как уличная стена. В похожие костюмы были одеты и танцоры артистки.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Американская модель и светская львица Блэк Чайна также попыталась удивить публику. Девушка получила известность в 2010 году, когда стала дублершей Ники Минаж в музыкальном клипе Канье Уэста на песню "Монстр". На дорожке премии Чайна появилась в черном наряде с перьями. СМИ задаются вопросом: это черный лебедь или ворона?

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Звезды на ковровой дорожке удивляли не только нарядами, но и прическами. Например, явно прослеживается тренд на высокие укладки. Ее, в частности, продемонстрировала певица Аманда Рейфер.

